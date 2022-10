Labomar, nei 9 mesi crescita ricavi a doppia cifra. Bertin conferma guidance

(Teleborsa) - Labomar, azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale, ha chiuso i primi 9 mesi dell'esercizio con ricavi consolidati che risultano pari a 64,5 milioni di euro e includono, oltre ai valori di Labomar Spa e Entreprises ImportFab Inc., il fatturato delle società acquisite lo scorso esercizio, ovvero il Gruppo Welcare e Labiotre Srl.Rispetto ai ricavi consolidati realizzati nel pari periodo 2021, attestati a 44,6 milioni di euro, l'incremento risulta pari al 44,5%.con l'anno precedente, i ricavi del Gruppo sono pari a 56,1 milioni di euro, con un aumento del 25,6% rispetto al medesimo periodo 2021."Sono orgoglioso di poter comunicare deiper i primi nove mesi dell'anno che sono" - ha spiegato-. "Alla luce di queste performance, possiamo, anche in virtù degli ordini già raccolti e confermati, e guardare all'anno 2023 come ad una concreta opportunità di ulteriore crescita".