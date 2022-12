Labomar, Luciano Marton nominato Direttore Generale

(Teleborsa) - Il CdA di Labomar, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, ha. Marton ha una pluriennale esperienza in società internazionali di dimensioni medio-grandi nei settori garage equipment & automotive, digital & telematics, ferroviario, siderurgico, logistics e industrial in genere.La scelta dimanageriale, fortemente voluta dal presidente e AD Walter Bertin, "è figlia della necessità di adeguare la squadra dirigenziale e le rispettive competenze allae alladel mercato", si legge in una nota.A Marton, che assumerà la carica dal mese di febbraio 2023, saràe questo consentirà a Walter Bertin di tornare a focalizzarsi completamente sulla strategia e sulla vision prospettica."I tempi sono ormai maturi per affidare la direzione della società ad un manager di comprovata esperienza nella business execution, capace di guidare lo sviluppo del gruppo e l'integrazione tra le diverse società, cui, anche e soprattutto per quanto concerne le tematiche ESG", ha commentato Bertin.