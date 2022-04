Labomar, Intesa Sanpaolo rivede stime e conferma Add

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ridotto a 10,4 euro per azione (da 11,40) il prezzo obiettivo su Labomar, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, mantenendo il giudizio sul titolo ad "Add". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021. Gli analisti scrivono che l'EBITDA 2021 e il flusso di cassa operativo sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative e il management ha delineato una prospettiva di crescita 2022 positiva per i ricavi, sebbene l'inflazione dei costi potrebbe pesare sui margini. Il focus della società rimane per il momento sull'integrazione delle società acquisite.

Viene fatto notare che, per il 2022, il management ha espresso alcune preoccupazioni relative sia alla salute che all'ambiente geopolitico. La società ha confermato la sua guidance per un aumento della top-line a un tasso a due cifre, che sarebbe in linea con le previsioni di Intesa Sanpaolo. Considerando la significativa inflazione dei costi, che gli analisti pensano verrà trasferita solo gradualmente ai clienti, anno ridotto le loro previsioni sull'EBITDA 2022-23.

Intesa Sanpaolo si aspetta ora che la società chiuda il 2022 con un valore della produzione di 84,3 milioni di euro, un EBITDA di 15 milioni di euro e un utile netto di 6,1 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 93,2 milioni di euro, 16,8 milioni di euro e 6,9 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2024 a un valore della produzione per 103,4 milioni di euro, un EBITDA di 19 milioni di euro e un utile netto di 8,2 milioni di euro.