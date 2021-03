© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società quotata da ottobre 2020 su AIM Italia e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, ha sottoscritto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per l'accesso all'. L'accordo siglato riguarda il quinquennio 2016-2020 e apporta un beneficio fiscale per il gruppo pari aIl regime fiscale agevolativo del Patent Box concede unadella parte derivante dall'utilizzo dicome marchi d'impresa, brevetti industriali e processi giuridicamente tutelabili. La riduzione è pari al 40% per l'esercizio 2016 ed al 50% per il quadriennio 2017-2020 e si riferisce alle imposte sul reddito delle Società (IRES e IRAP)."Sono molto soddisfatto non solo per il beneficio economico prodotto per tutti gli azionisti di Labomar - ha affermato l'AD e fondatore- ma soprattutto perché viene riconosciuta la capacità di, fattori chiave e di successo della nostra strategia di crescita".