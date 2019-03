La visita di Papa Francesco in Marocco con volo Alitalia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, A salutare sottobordo il Santo Padre sarà presente il commissario straordinario di Alitalia, Stefano Paleari. L'atterraggio è previsto per le 14.00, stessa ora dell'Italia. Il Regno dello Stato del Nord Ovest dell'Africa, anticipando la decisione dell'Europa, ha infatti eliminato il periodico cambio d'orario scegliendo di mantenere l'ora legale per tutto l'anno.Ad accompagnare Papa Francesco. Il supervisore delle attività di bordo sarà il, 15.000 ore di volo, capo dei piloti Airbus, 57 anni, friulano, ex elicotterista della Marina Militare. Insieme a lui il, 55 anni, 17.000 ore di volo e il, 45 anni, 10.000 ore di volo.per i Viaggi Apostolici all'estero.Dopo l'arrivo all'aeroporto internazionale alle ore 14:00,. A seguire l'incontro con il popolo marocchino, con le autorità, con la società civile e con il corpo diplomatico. Il programma della giornata prevede anche la visita al Mausoleo Mohammed V, la visita all'Istituto Mohammed VI e l'incontro con i migranti nella sede della Caritas diocesana.Nella giornata delt. Dopo il pranzo, sarà celebrata la Messa. L'ultimo appuntamento è la cerimonia di congedo all'aeroporto internazionale di Rabat/Salé, alle 17.15.