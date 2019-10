La Verità vuole comprare cinque magazine Mondadori: presentata offerta vincolante

La Verità vuole comprare le riviste Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle. La Mondadori ha ricevuto un'offerta vincolante per l'acquisizione dei magazine vuole comprare le riviste Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle. Laha ricevuto un'offerta vincolante per l'acquisizione dei magazine

. Lo rende noto un comunicato del gruppo di Segrate, il cui Cda ha deliberato di dare mandato all'a.d. Ernesto Mauri di «porre in essere tutte le azioni volte a esaminare e a finalizzare l'operazione». L'offerta, che ha validità sino al 31 dicembre, prevede la costituzione di una NewCo, la cui partecipazione sarà al 75% da parte de La Verità e al 25% di Mondadori.



La società del quotidiano fondato da Maurizio Belpietro un anno fa aveva già acquisito da Mondadori il settimanale Panorama. La scelta del Cda è «coerente con la strategia annunciata di focalizzazione sui core business Libri, Retail e i Magazine con maggiori potenzialità di sviluppo multimedia», aggiunge la nota di Mondadori, nella quale si specifica che l'«offerta comporta anche un earn-out a favore del socio Arnoldo Mondadori Editore e meccanismi di put/call a favore dei soci». Le attività relative alle 5 testate in oggetto dell'offerta hanno registrato nel 2018 ricavi per 22,4 milioni e Mondadori conclude che «in conformità con le disposizioni di legge verrà esperita la procedura sindacale».

