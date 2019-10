La vendemmia atterra a Fiumicino: degustazioni gourmet e lusso si sposano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -- dal 17 al 19 Ottobre - direttamente presso l'area extra Schengen del, all'interno della, dove il lusso incontra il buon gusto.L'appuntamento più esclusivo della Capitale che unisce, lusso, gourmet, fashion e design sul modello di Via Monte Napoleone, giunge alla sua terza edizione e propone direttamente in Aeroporto ladi alcune fraassociate al. Sarà possibile acquistare i vini presso i negozi presenti nei 10 mila metri quadri commerciali a disposizione., in una intervista a Teleborsa ha affermato: "È una bella iniziativa che quest'anno facciamo per la prima volta, un'estensione della vendemmia, che già da qualche anno è in centro a Roma e Milano, e la portiamo qui in una delle patrie del lusso in termini di shopping, dove i passeggeri beneficiano del 22% di esenzione IVA"."Il fare questa assonanza con il vino e le migliori cantine italiane e internazionali ha un senso di costumer experience che si vuole passare ai passeggeri per far spendere loro il miglior tempo possibile in questo aeroporto".aderisce a questa iniziativa, confermando ancora una volta unaa tutto ciò che può, forte anche dei numerosi premi ricevuti da organismi internazionali. Lo scalo si è aggiudicato anche quest'anno ilda l'Airports Council International Europe, grazie a qualità dei servizi, innovazione tecnologica ed efficienza delle infrastrutture. E per il secondo anno consecutivo si è fregiata anche del riconoscimentodi Airports Coincil World come aeroporto più apprezzato d'Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri. La capacità di gestione di ADR è confermata anche dalle