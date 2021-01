(Teleborsa) - È sostanzialmente stabile la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 4° trimestre 2020, il tasso di disoccupazione si è portato al 16,1% rispetto al 16,3% del 3° trimestre. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che erano per una crescita al 16,6%.



Da rilevare inoltre che il numero di occupati sale di 167.400 unità (+0,9%) rispetto ai tre mesi precedenti attestandosi a 19,3 milioni. Tra ottobre e dicembre l'occupazione è aumentata di 151.800 donne e 15.600 uomini. Su base annua, ci sono 623 mila occupati in meno (-3,1%).



Secondo l'Ufficio di Statistica iberico (INE), il numero dei disoccupati è diminuito nel trimestre di 3.100 persone, lo 0,08% in meno rispetto al trimestre precedente.



