© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sarà quotata oggi a Wall Street, la SPAC lanciata dall'. La "blank check" ha raccolto, contro aspettative precedenti per 250 milioni, vendendo 30 milioni di azioni a 10 dollari nella sua offerta pubblica iniziale, secondo un documento presentato alla SEC.La SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è uncostituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'di una società target.Tidjane Thiam sarà presidente esecutivo della SPAC, che sarà gestita da, che è stato a capo delle relazioni con gli investitori e della comunicazione di Credit Suisse durante il mandato di Thiam. Freedom Acquisition I Corp punta ad acquisireche mostrano crescita e potenziale di scalabilità.Sono sempre di più i banchieri che lasciano posizioni di vertice in importanti istituti finanziari e si lanciano nel mondo delle SPAC, che l'anno scorso hanno avuto un vero e proprio boom, soprattutto negli Stati Uniti. Due settimane fa, l'ex CEO di Unicreditha annunciato che lancerà una SPAC per investire in società finanziarie europee, incluse realtà di gestione patrimoniale e fintech, assieme a Diego De Giorgi, ex Bank of America, e Bernard Arnault, fondatore di LVMH.