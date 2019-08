La Russia accusa Youtube di facilitare le proteste in corso

(Teleborsa) - La Russia ha accusato YouTube di divulgare informazioni fuorvianti sulle proteste in corso e di intromettersi in affari di stato.



"Le autorità russe per la sorveglianza delle comunicazioni su internet hanno inviato YouTube ad astenersi dal promuovere manifestazioni non autorizzate". È quanto scritto dalle agenzie del Paese.



La dichiarazione è arrivata il giorno dopo che gli oppositori a Vladimir Putin hanno tenuto la più grande manifestazione in anni, quando 50.000 persone si sono radunate a Mosca per chiedere elezioni eque al consiglio comunale. I candidati dell'opposizione sono stati sistematicamente esclusi dalla corsa alle cariche.









