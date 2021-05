4 Maggio 2021

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per A.S. Roma, che mostra una salita bruciante del 26,33% sui valori precedenti e si attesta a 0,3335. Lo scatto a Piazza Affari è arrivato dopo a nomina di José Mourinho a nuovo allenatore della Roma, dalla prossima stagione. Ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra fino al 2024: prenderà il posto di Paulo Fonseca a fine stagione.

Il tecnico portoghese ha commentato la notizia dicendo: "L'incredibile passione dei tifosi romanisti mi ha convinto ad accettare l'incarico e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione". Mourinho nei giorni scorsi aveva detto per la prima volta che sarebbe potuto tornare in Serie A e allenare una squadra che non fosse l'Inter, ma nessuno si aspettava che l'annuncio sarebbe arrivato così presto.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,3583 e successiva a 0,4328. Supporto a 0,2838.