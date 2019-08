(Teleborsa) - Continua il percorso rialzista dello yen e dell'oro rispetto al dollaro, sorretti entrambi dall'escalation della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina e dalle altre incertezze che bloccano l'economia mondiale.



Le tensioni commerciali continuano infatti a mantenere alti i rischi sul rallentamento dell'economia globale e portano gli investitori a preferire gli asset considerati più sicuri, i cosiddetti "beni rifugio".



L'Oro è salito ai massimi da aprile 2013, si porta a 1531 USD dopo aver toccato circa 1535 dollari in giornata.



Stessa partita per lo Yen, che si è rafforzato, toccando i massimi di giornata a 106,19 contro dollaro, con scambi che si sono attestati poi sotto i massimi a 105,07 come al momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA