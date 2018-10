La ricchezza dei Paperoni è salita a 8.900 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quasi 9mila miliardi di dollari: cresce il patrimonio complessivo dei Paperoni nel mondo. Ad affermarlo è l', giunto alla quinta edizione e pubblicato da: New visionaries and the Chinese Century.Nel 2017, la ricchezza dei miliardari ha registrato il maggior incremento di sempre, aumentando del 19% fino a 8.900 miliardi di dollari, ripartiti tra 2.158 persone.: +39% a 1.120 miliardi. Solo 12 anni fa, la nazione più popolosa del mondo contava 16 miliardari, oggi ne ha 373.In, la ricchezza è cresciuta del 12% a 3.600 miliardi al ritmo più lento rispetto al tasso mondiale.sono 629 (+7%) e il loro patrimonio è balzato del 17% a 2.500 miliardi beneficiando dell'apprezzamento dell'euro. Tra i paesi membri dell'Ue, l'è in vetta ai ricconi con una ricchezza cumulata cresciuta del 12% a 170 miliardi di dollari (il club dei ricchi è aumentato da 42 a 43 membri).