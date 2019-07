La regione Toscana investe sulla sicurezza stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -L'ammontare degli interventi si divide in due: 52 interventi in ambito urbano per un totale di 1,2 milioni e 40 su strade comunali, provinciali e nazionali.Il bando, a cui, prevedeva il"Portiamo avanti con coerenza –– la scelta di fare della sicurezza stradale uno dei punti fermi della nostra azione di governo. Tutti gli anni, nonostante le difficoltà ben note dei bilanci pubblici, la Regione è riuscita a finanziare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità regionale, nonchè interventi di eliminazione di punti critici anche su quella comunale, provinciale e addirittura statale, purchè urbana. Riteniamo che per la sicurezza dei cittadini la prevenzione vada fatta con continuità. Con questo bando finanziamo interventi grandi e piccoli, ma tutti importanti in quanto rimuovono possibili situazioni di rischio e pericolo e utili affinchè i cittadini possano viaggiare su strade più sicure e meglio attrezzate".