(Teleborsa) - "L'incertezza derivante dall'emergenza sanitaria, nel corso del 2020, ha determinato un, registrando alla fine dell'anno, meno di un quinto degli oltre cinquanta contratti scaduti a inizio anno". È quanto osserva l'Inel suo aggiornamento sui contratti collettivi e le retribuzioni contrattuali.Alla fine di dicembre 2020, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (24 contratti) riguardano il– circa 2,4 milioni – con un monte retributivo pari al 19,8% del totale. Nel corso del quarto trimestre 2020 è stato recepito il solo accordo del legno e prodotti in legno ed è scaduto quello dell'edilizia.a fine dicembre 2020 sono diventatie coinvolgono circa 10,0 milioni di dipendenti (l), 300 mila lavoratori in più rispetto al dato di fine settembre. Il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, nel corso del 2020 è aumentato, passando da 11,8 mesi a gennaio a 20,1 mesi a dicembre.Nella media del 2020 l'rispetto all'anno precedente. Anche l'indice mensile delle retribuzioni contrattuali registra un aumento tendenziale dello 0,6% rispetto a dicembre 2019, pur restando invariato rispetto a novembre; in particolare, l'aumento ha raggiunto lo 0,8% per i dipendenti dell'industria, lo 0,7% per quelli dei servizi privati ed è stato nullo per la pubblica amministrazione.Nel dettaglio, gliriguardano il settore del(+2,2%),(+1,6%),ed energia e petroli (entrambi +1,4%); nessun incremento per l'agricoltura, il commercio, le farmacie private, le telecomunicazioni e la pubblica amministrazione.