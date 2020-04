© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annunciata in diretta TV a reti unificate dal Presidente del Consiglio dopo ore di attesa e di indiscrezioni,come non mai,. Con l'inevitabile, per di più con il "tutti a casa".Da martedì 14 aprile, intanto,di un cielo in procinto di schiarirsi dopo la lunga notte polare. Per in resto nulla di nuovo, tutto come prima,quindi la disciplina sugli, massimo 5 giorni, ovvero 72 ore prorogabili di altre 48: chi rientra avrà l'obbligo di isolamento fiduciario. Di fatto, disciplina con regole più stringenti: in entrambi i casi, alla partenza dall'estero: bisognerà consegnare una dichiarazione alle compagnie di trasporto che dovranno misurare la temperatura e bloccare il viaggio di chi ha la febbre.e "la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica". La titolare del Viminale osserva infatti che