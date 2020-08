La Netflix cinese iQiyi indagata dalla SEC per frodi contabili, crolla il titolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - iQiyi, piattaforma cinese di intrattenimento video sulla falsariga diquotata sul Nasdaq di New York, ha visto il prezzo delle proprie azioni crollare dopo che laha avviato una inchiesta su sospetteIl titolo aveva chiuso la sessione a -2,43% per arrivare ad affondare fino al 18%, limato poi con una quota 19 dollari. L'indagine della SEC ha seguito un rapporto nei mesi scorsi di una società di ricerche, la, secondo cui iQiyi avrebbe gonfiato i dati sul fatturato 2019 tra 1 e 2 miliardi di dollari, sovrastimando anche numero di utenti e le spese.iQiyi nella nota in cui comunicava isi è difesa definendo Wolfpack una "", cioè una società che effettua speculazioni al ribasso (short-seller). L'azienda cinese ha poi informato di aver ingaggiatoper condurre alcuneNella trimestrale iQiyi ha riportato unda 7.400 miliardi di yuan, circa 1 miliardo di dollari tra maggio e giugno, con una perdita operativa in calo a 181,4 milioni di dollari. La società cinese afferma di aver 104,9 milioni di abbonati e aggiunge che quelli "paganti" sono il 99,4% del totale.Glisono in crescita del 4% rispetto ai 100,5 milioni di utenti dello stesso periodo di un anno prima.