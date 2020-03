La Faiveley è un'azienda multinazionale del gruppo americano Wabtec che produce freni e altro materiale perle ferroviedi. A seguito emergenza Covid-19quest'azienda è la prima in Europa, in particolare nel suo stabiliment piemontese di Piossasco ad aver attivato una polizza assicurativa per i propri dipendenti e per i lavoratori in somministrazione.



La polizza prevede tra le varie coperture, un'indennità durante l'eventuale ricovero di 100 euro al giorno, un'indennità di convalescenza, l'assistenza per il post ricovero, il trasporto dal pronto soccorso a casa, e altro ancora.

