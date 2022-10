"La mia banca è resiliente", la presenrazione del libro di Franco Fiordelisi oggi all'Unversità Roma Tre

Molte aziende ed anche tante famiglie si trovano in forte difficoltà per l’aumento delle bollette e sempre più spesso per tutti loro è fondamentale il ruolo degli istituti di credito, soprattutto di quelli più radicati sul territorio ed a contatto con le piccole e medie imprese. Di questi Fabi si discuterà oggi 6 ottobre alla presentazione del libro «La mia banca è resiliente» del professore Franco Fiordelisi, edito da Ecra-Edizioni. Il volume dimostra e spiega come la natuta mutualistica e il radicamento territoriale delle banche di credito cooperativo favoriscano e contribuiscano allo sviluppo economico anche nei periodi di crisi.

Ad aprire i lavori saranno Augusto dell’Erba, Presidente di Federcasse e Daniele Previati, professore ordinario di Economia all’Università degli Studi di Roma Tre. Interverrà anche Barbara Casu, Director of the Centre for Banking Research at Bayes Business School oltre allo stesso Franco Fiordelisi. In conclusione, una tavola rotonda, coordinata da Alessandro Carretta, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Tor Vergata a cui parteciperanno Marco Venturelli, Segretario Generale di Confcooperative; Paolo Ferrè, Presidente di Federascomfidi e Componente di Giunta del Consiglio di Confcommercio; Domenico Massimino, Vice Presidente di Confartigianato Imprese; Elena Beccalli, Presidente facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica di Milano. Concluderà il Direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti. L’evento si terrà presso presso l’Aula Tesi del dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Roma Tre, Via Silvio D’Amico 77.