La Manovra strizza l'occhio alle famiglie: terra e agevolazioni per chi ha tre figli

(Teleborsa) - La Manovra già bocciata dal'Europa pensa alle famiglie.Nell'ultima bozza della Legge di Bilancio, che sta per approdare in Parlamento domani 31 ottobre, ilha inserito un provvedimento che sembra dire: "fate figli e coltivate la terra". La misura è pensata a "favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali ed al tempo stesso a sostenere la famiglia".Ai nuclei familiari che nelavranno un terzo figlio verranno assegnati terreni a vocazione agricola di proprietà dello Stato o in stato di abbandono nelle regioni del Sud. Ma non è tutto. E' prevista anche un'agevolazione in più per aiutarli nell'acquisto della prima casa nelle vicinanze dei terreni, ossiaMa non finisce qui: nella bozza si introduce una aliquota al 15% per le ripetizioni date dagli insegnanti. Una norma pensata a far emergere il nero. Stessa operazione con l'imposta sostitutiva del 21% per la locazione di negozi sotto i 600 metri quadri. Misure che vanno a braccetto con la mini-flat tax al 15% per professionisti e artigiani.