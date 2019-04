La manifattura cinese torna in zona espansione

(Teleborsa) - Buone notizie dall'economia cinese, con la manifattura tornata a crescere, nel mese di marzo, per la prima volta in quattro mesi.



La lettura Caixin ha rilevato una salita dell'indice a 50,8 punti dai 49,9 del mese precedente, riportando il settore manifatturiero in zona espansione. Il dato è superiore alle stime degli analisti che avevano indicato una risalta fino a 50,1.



Tale dato si confronta con quello ufficiale rilasciato dal Governo di Pechino, domenica 31 Marzo, salito al livello più alto in sei mesi grazie a una maggiore produzione e ad un aumento di nuovi ordini. L'indicatore è balzato a 50,5 punti dai 49,2 precedenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA