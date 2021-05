24 Maggio 2021

(Teleborsa) - Forte rialzo per Juventus, che passa di mano sopravanzando i valori precedenti del 2,03%. A fare da assist alle azioni contribuisce la qualificazione della squadra in Champions League.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che la società operante nel settore del calcio professionistico mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,32%, rispetto a +0,41% dell'indice azionario italiano).

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,7437 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,7757. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8077.