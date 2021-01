(Teleborsa) - Haven, la joint venture fondata da Amazon, J.P. Morgan e Berkshire Hathaway e dedicata al settore healthcare, cesserà le proprie attività alla fine di febbraio. Fondata nel 2018, la realtà no profit era nata con l'obiettivo di offrire servizi sanitari di standard più elevato e a prezzi inferiori ai dipendenti dei tre colossi e alle loro famiglie.



Già a maggio 2020 era stato annunciato che Atul Gawande, conosciuto chirurgo e professore ad Harvard, avrebbe lasciato il suo ruolo di CEO. Secondo CNBC, molti dei 57 dipendenti dell'azienda con sede a Boston dovrebbero essere assorbiti in una delle tre società fondatrici. © RIPRODUZIONE RISERVATA