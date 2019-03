© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -grazie anche all'impegno di, che annualmente organizza il più grande evento italiano su queste tematiche, la kermesse di, in calendario anche nel 2019 dal 5 all'8 novembre.Il capoluogo del(sud ovest della Cina) si prepara ad accogliere sempre più imprese e buyer cinesi ed internazionali della circular economy e delle green technologies, in occasione della(21-23 marzo). Si tratta della più grande fiera di tutela ambientale e costituisce un ponte tra il sud ovest della Cina ed il mondo delle green technologies.La manifestazione è organizzata da(ECEE), società fondata dall'organizzatoreed, società veicolo di IEG che nel settembre scorso ha acquisito il 60% della manifestazione., la manifestazione di IEG leader in Europa sull'economia circolare e le risorse sostenibil e per la prima volta si presenterà al pubblico nella sua nuova veste di piattaforma internazionale per l'industria delle green technologies nel sud ovest della Cina, con il supporto della Sichuan Environmental Protection Industry Association, tra le associazioni di categorie di maggior rilievo nella provincia di Sichuan.Fra i temi trattati lasaranno i temi principali che CDEPE 2019 affronterà in un'ottica globale, col coinvolgimento delle principali Istituzioni cinesi e Italiane.Tra gli appuntamenti clou dell'edizione 2019, ilcalamiterà l'attenzione degli esperti di settore. Organizzato con il supporto del Ministero Italiano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il supporto del Consolato Generale d'Italia a Chongqing, verterà sul tema dello "Sviluppo Economico e Protezione Ambientale ed Ecologica dei Grandi Bacini Fluviali - Yantze River" (il fiume Yangtze, il terzo fiume più lungo del mondo, ha guidato l'economia cinese in tutta la sua storia).La sessione di apertura, co-organizzata da Sichuan Environmental Sciences Society, prevede gli speech diDirettore generale sviluppo sostenibile presso il ministero dell'Ambiente.La sessione scientifica, co-organizzata da Sichuan Environmental Sciences Society, sarà aperta da, Consigliere Scientifico e Tecnologico del Consolato Generale d'Italia a Chongqing, edi China Water Risk, ONG primaria a livello Asiatico, con il report "No Acqua, No Crescita - L'Asia ha abbastanza acqua per il suo sviluppo?".La nuova edizione di CDEPE vedrà la partecipazione di unon produzioni a elevata tecnologia e contenuti innovativi: 400 aziende tra dirette e rappresentate su uno spazio espositivo di circa 30.000 metri quadri lordi. Per gli espositori internazionali è stata realizzata una piattaforma esclusiva online di business match-making, una piattaforma promozionale di incontri B2B che permette di agevolare l'organizzazione di meeting con buyer cinesi selezionati onde soddisfare la richiesta di domanda e offerta di tecnologie e know-how.