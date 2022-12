La Germania ha completato la nazionalizzazione di Uniper

(Teleborsa) - Lahadell'utility Uniper e ora possiede il 99% delle azioni della società, secondo una nota congiunta del Ministero federale delle finanze e del Ministero federale dell'economia e della protezione del clima. Il perfezionamento dell'operazione arriva dopo che la Commissione europea ha approvato la misura di aiuto il 20 dicembre."La partecipazione statale", viene sottolineato. La società energetica tedesca era entrata in crisi a seguito delle riduzioni delle forniture di gas russo e ha anche dovuto pesantemente svalutare la sua partecipazione al progetto del gasdotto Nord Stream 2, che non è entrato in funzione con l'invasione russa dell'Ucraina.In un'assemblea generale straordinaria del 19 dicembre 2022, gli azionisti hanno deliberato undi 8 miliardi di euro. Il governo federale ha acquistato circa il 93% delle azioni della società a un prezzo di sottoscrizione di 1,70 euro per azione. Il governo ha acquistato un altro 6% delle azioni dal precedente azionista di maggioranza Fortum. Inoltre, durante l'assemblea generale straordinaria è statodi 25 miliardi di euro. Questo può essere utilizzato per coprire altri requisiti patrimoniali esistenti e futuri. L'utilizzo del capitale autorizzato è soggetto all'approvazione del governo federale.