La forza dell'economia spinge i dividendi su livelli record nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Il terzo trimestre è stato un periodo eccellente per i dividendi globali. Secondo l'indice Janus Henderson Global Dividend, la forza costante dell'economia mondiale ha alimentato la redditività delle imprese in tutto il mondo con il risultato che le distribuzioni di cedole sono salite del 5,1%, segnando un record per il terzo trimestre dell'anno a 354,2 miliardi di dollari.



Stati Uniti, Canada, Taiwan e India hanno registrato distribuzioni ai livelli massimi nel trimestre, mentre i dividendi in Cina hanno ricominciato a crescere dopo tre anni in calo.



I dividendi previsti per il 2018 sono di 1.359 miliardi di dollari, con una crescita sottostante rivista al rialzo all'8,1%, in aumento rispetto alle stime del 7,4% dell'ultima edizione dell'indice JHGDI. © RIPRODUZIONE RISERVATA