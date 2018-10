© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Una storia costellata di innovazioni e parte del nostro retaggio culturale, a partire dalla Dinastia dei Borbone - ilin Italia è nato il- per arrivare ai modernissimi e velocissimi treni che corrono oggi sull'Alta Velocità.La storia d'Italia raccontata da una prospettiva particolare, il finestrino del treno. E' questo il messaggio che intende veicolare lacon una nuova iniziativa: lache andrà in onda in cinque episodi(ore 21:50). Si tratta di una iniziativa che che descrive il Belpaese come mai è stato presentato in televisione, raccontando in cinque episodi come il treno ha cambiato il nostro modo di vivere e di viaggiare.La serie è stata realizzata daper. La regia è di, che è autore insieme aè produttore creativo eproduttore esecutivo., quest'ultimo impegnato nelle riprese esterne alla guida dei treni storici del Gruppo FS Italiane.L'iniziativa è stata presentata, a Roma, in anteprima nella sede del Gruppo FS Italiane, daAmministratore Delegato e Direttore Generale Gruppo FS Italiane,Presidente Fondazione FS Italiane,, Direttore Generale Fondazione FS Italiane,, Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione Gruppo FS Italiane.Il progetto "innovativo"(Gruppo FS Italiane), nata proprio nel 2013 su iniziativa dell'Allora AD di FS, Mauro Moretti, per recuperare una dote che si stava perdendo irrimediabilmente andando perduta. La produzione per History ha potuto contare su, prodotte dagli anni '30 in poi, nonché la cineteca che documenta la storia e il ruolo delle Ferrovie dello Sato dal 1949 agli anni ‘90 attraverso filmati, cinegiornali e documenti video. Per le riprese, invece, sono stati. Materiale rotabile, oggi completamente restaurato e perfettamente funzionante, che rischiava l'oblio prima della rinascita, che ha portato anche all'apertura delBasti pensare ai mitici, costruiti negli anni '50 in tre esemplari, il cui unico convoglio scampato alla fiamma ossidrica, una volta dismesso dai "servizi prestigiosi", prima di essere radiato nel 1992, dopo uno scellerato radicale intervento di revamping, era stato allestito all'interno con i normali sedili da treno regionale, eliminando i preziosi arredamenti disegnati dagli architetti Giò Ponti e Giulio Minoletti. Arredamenti poi "scomparsi". L'unico esemplare di ETR 300 (per l'esattezza il 302) scampato al triste destino dopo anni di abbandono sui binari della stazione di Falconara Marittima (AN) è ora in fase di restauro nelle Officine di Voghera per iniziativa della Fondazione, con interventi che prevedono la fedele ricostruzione di tutti gli interni come in originale.Il, parlando del ruolo della Fondazione per il recupero del retaggio storico, ha spiegato "vidi chee pensai di riportare ad un'unità un pezzo di storia importante". Poi ha definito il tentativo diattraverso la storia del treno come ue sta succedendo anche oggi con le nuove tecnologie."Il, ha affermato Moretti, aggiungendo cherecuperare queste origini significherà mantenere quello che hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni e che è la nostra eredità culturale".L'Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane,, ha commentato "quando si parla di Ferrovie si parla di un grande sogno, anche se adesso ci aspetta la sfida dei pendolari". E sulla Serie TV in programmazione su History ha affermatoIn occasione dell'evento, Teleborsa ha intervistato"L'idea è nata dal fatto che ci trovavamo un patrimonio enorme di locomotive a vapore, di antiche carrozze in legno, financo le carrozze del treno Reale italiano in velluto, delle mitiche littorine, e ci siamo chiesti come togliere dal ridotto cerchio degli appassionati, che pure sono molti e sono cultori, e dare a questo patrimonio una visione più ampia, soprattutto una visibilità più ampia"."Così con History è nata l'idea di scorrazzare su ed giù per l'Italia da questi meravigliosi treni del passato, identici in tutto e per tutto alla versione con la quale sono stati costruiti, inserendo nel mezzo il bianco e nero dei nostri archivi digitalizzati. Ci siamo trovati mezzo milione di fotografie nei sottoscala della sede delle Ferrovie. Fotografie perfettamente restaurate, digitalizzate, messe su un portale, quindi la messa a fattor comune di questo meraviglioso bagaglio di identità nazionale, di memoria collettiva e di riscoperta dell'esistente per il futuro ha fatto uscire il prodotto che vedremo su History dal 22 ottobre"."La Fondazione ha iniziato la sua attività nel 2013 con poco più di 6 mila viaggiatori, perlopiù appassionati di treni antichi, principalmente cultori della storia. Noi oggi chiudiamo il 2018 con 100 mila turisti, la metà straniera, che non va più solo a venezia, non va più solo a Milano, ma cerca di entrare nella bella provincia italiana: da Napoli per esempio li portiamo nella verde Irpinia, luogo di vini e di olio, sulla Avellino-Rocchetta, nella valle dei templi di Agrigento, a poche centinaia di metri dai templi dell'Antica Grecia nel patrimonio dell'Unesco"."Settecento chilometri di ferrovie che sarebbero state completamente abbandonate, costituendo anche un rischio potenziale per il degrado delle zone interessate, settecento chilometri riaperti e ricaricati di un flusso turistico nuovo - sano, colto, intelligente - quello del turismo esperienziale che è turismo sostenibile"., Direttore del settimanale 7 - Corriere della Sera e co-conduttore della serie su History Channel."L'idea è di Stand by Me, della Fondazione delle Ferrovie, di History Channel, io sono il narratore, ma un narratore felice di essere stato coinvolto perché i treni mi piacciono molto, i treni sono la perfetta allegoria di ogni Paese e, siccome l'Italia è il mio Paese, vedere raccontare dal primo treno nel 1839 è la dimostrazione che questo Paese può progredire e deve ricordarsi sempre che non deve guardare indietro, ma deve sempre guardare avanti"."I treni portano le persone e con le persone viaggiano il lavoro, gli affari e dovrebbero viaggiare più le merci effettivamente, perché l'Italia è un Paese lungo e stretto e siamo perfetti per i treni. Penso sempre che dei treni veloci in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia cambierebbero veramente la storia di questo Paese"."Tutti, perché i treni per i bambini sono dei grandissimi giocattoli, per gli adulti sono degli strumenti di lavoro e di comunicazione, per gli esperti sono una tecnica, quindi veramente da tutti".