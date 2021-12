La Fed si trasforma in falco. Sale l'attesa per la BCE

(Teleborsa) - La Federal Reserve ha annunciato che accelererà il ritmo con cui ridurrà i suoi acquisti di asset e prevede tre aumenti dei tassi il prossimo anno, in risposta ad un'inflazione che galoppa negli Stati Uniti.

Dopo quasi due anni da colomba, la banca centrale americana si trasforma così in falco ed annuncia un radicale cambio di rotta. Pur mantenendo i tassi di interesse invariati, la Fed raddoppia la velocità del tapering portandola a 30 miliardi di dollari la mese dai 15 miliardi di novembre e dicembre.

Procedendo a passo spedito il processo di riduzione di acquisto asset si chiuderà in marzo, concedendo così alla banca centrale una maggiore flessibilità sui tassi di interesse. "Se le cose procedono come da attese, siamo a due meeting del Fomc dal completamento del tapering" - ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jay Powell - indicando che la chiusura della fase di acquisti netti di titoli americani dovrebbe completarsi per la riunione del 15 e 16 marzo. Sull'ipotesi che si possano decidere rialzi dei tassi prima del completamento di questo tapering, "non mi attendo che avvenga", ha risposto durante la consueta conferenza stampa post decisione.

La stretta anti inflazionistica messa in atto dalla Federal Reserve crea pressione alla Banca centrale europea che, secondo gli addetti ai lavori, dovrebbe annunciare un rallentamento degli acquisti di asset durante la riunione odierna. Tuttavia Christine Lagarde ha più volte ribadito che nell'area euro bisogna mantenere lo stimolo monetario e che l'alta inflazione è ritenuta avere natura transitoria.

All'esame di fine anno è chiamata anche la Bank of England che sempre secondo gli addetti ai lavori dovrebbe esprimere profonda preoccupazione per l'aumento dell'inflazione. Tuttavia l'istituto manterrà i tassi di interesse a un livello record a fronte di un'ondata di infezioni da coronavirus Omicron che sta travolgendo il Regno Unito.