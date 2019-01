La Fed mette nel mirino Deutsche Bank per transazioni sospette con Danske Bank

(Teleborsa) - E' finito nel mirino della Fed il sospetto rapporto fra Deutsche Bank e Danske Bank, la banca danese coinvolta nel più grande scandalo per riciclaggio di denaro sporco che ha movimentato 230 miliardi di dollari di fondi illeciti.



La banca centrale americana avrebbe messo sotto osservazione una serie di transazioni effettuate da Deutsche Bank in USA con la filiale estone della banca danese, per le quali il colosso tedesco non avrebbe adeguatamente verificato la provenienza dei fondi.



Le indagini sono ancora ad uno stadio preliminare, ma Deutsche Bank ha subito replicato che "non ci sono prove" e confermato che la banca "ha ricevuto numerose richieste di informazioni da parte di autorità di regolamentazione e di polizia di tutto il mondo". © RIPRODUZIONE RISERVATA