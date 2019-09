La Fed aumenta la liquidità nelle aste a breve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lacontinua astatunitense, alimentando preoccupazioni che vi sia qualche ragione specifica per cui sta alimentando le banche in modo così ampio e persistente per la. Si è detto di tutto, compresa l'ipotesi che vi sia qualche Istituto bancario in difficoltà, ma non c'è alcuna certezza sulle ragioni alla base di questi interventi.L'unica certezza è chela Banca centrale statunitensedelle iniezioni di liquiditàdi dollari, per le(1 giorno), ele iniezioni con leUn totale, dunque, di. Una misura che certamente risponde ad unnel breve. Ieri, la Fed aveva offerto 75 miliardi a fronte dei 92 miliardi richiesti dal sistema.Il meccanismo di iniezione di liquidità della Fed prevede che le banche ricevano finanziamenti a breve dietro garanzia di titoli eleggibili di elevato standing (perlopiù titoli del Tesoro). Normalmente, quando non vi sono situazioni di tensione, lo scambio titoli/liquidità avviene fra banche, mentre un intervento dell'Istituto centrale segnala l'esistenza di qualche "difficoltà".Laha più volteche vi siano, adducendo gli interventi a una serie di. Il mercato però ha fiutato possibili tensioni del mercato interbancario, tanto che i tassi nelle scorse settimane sono volati dal 2% al 10%.