La Doria, ricavi in calo e margini operativi in crescita nel 1° semestre

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 18:30







(Teleborsa) - La Doria - società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, bevande di frutta e legumi conservati - ha registrato ricavi consolidati in calo del 4,1%, a 423,8 milioni di euro nel primo semestre 2021. L'EBITDA è aumentato del 22% a 41,7 milioni di euro (con EBITDA margin al 9,8%), con utile netto a 21,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 25,8 milioni al 30 giugno 2020.



"Il gruppo La Doria ha archiviato il primo semestre del 2021 con risultati molto positivi - ha commentato il presidente Antonio Ferraioli - L'EBITDA è apparso in ulteriore crescita dopo l'ottima performance del 2020 con un secondo trimestre migliore delle attese nonostante il confronto con il periodo di fase acuta dell'epidemia". "Siamo quindi assolutamente confidenti nel confermare i target 2021 indicati in occasione della pubblicazione dei risultati del 2020 e del Piano industriale 2021-2023, ovvero un fatturato in calo rispetto all'esercizio precedente e un margine EBITDA in espansione", ha aggiunto.



La posizione finanziaria netta, che si attesta a -82,4 milioni di euro, è in calo rispetto ai -140,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2020 e ai -89,2 milioni al 30.06.2020 grazie alla positiva generazione dei flussi di cassa. Il rapporto debiti/patrimonio si attesta a 0.28x da 0.48x al 31 dicembre 2020.