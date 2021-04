9 Aprile 2021

(Teleborsa) - La Doria, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, bevande di frutta e legumi conservati, ha ricevuto un finanziamento di 10 milioni di euro finalizzato al raggiungimento di specifici target legati alla sostenibilità da Intesa Sanpaolo.

L'operazione, strutturata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, consiste in una linea di credito della durata di 7 anni con tasso d'interesse indicizzato all'Euribor e si caratterizza per un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici target in ambito ESG (Environmental, Social, Governance). Il meccanismo premiante permette di coprire la società dall'esposizione al rischio di oscillazione dei tassi di interesse legati al finanziamento.

"L'importo è destinato a finanziare obiettivi di miglioramento riguardanti l'ambiente, la catena di fornitura e le condizioni di lavoro dei nostri dispendenti, ambiti nei quali sono diretti i nostri sforzi per una sempre maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance della nostra azienda", ha dichiarato Antonio Ferraioli, presidente di La Doria.

"L'operazione conferma l'impegno del gruppo nell'ambito della finanza sostenibile, in particolare a sostegno di aziende che intraprendono un percorso virtuoso in chiave ESG - ha commentato Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo - Il canale dell'innovazione di prodotto, inoltre, costituisce uno dei pilastri dell'attività della Divisione in quanto permette di ampliare l'applicazione di strategie anche complesse come quelle di copertura sui tassi e di associarle a sistemi di incentivazione verso politiche ESG di eccellenza".