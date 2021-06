La Doria, assemblea approva bilancio 2020 e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti de La Doria, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, bevande di frutta e legumi conservati, ha esaminato il bilancio consolidato del gruppo e ha approvato il bilancio dell'esercizio 2020, così come era stato proposto dal CdA nella riunione del 15 marzo 2021. I soci hanno anche deliberato la distribuzione di un dividendo, comprensivo del riparto del dividendo riferibile alle azioni proprie detenute dalla società, di 0,50715 euro lordi per ciascuna azione ordinaria in circolazione.

Via libera alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, oltre che all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo pari al 20% del capitale sociale e per il periodo di 12 mesi.