La crisi del 2020 colpisce anche l'economia sommersa, Istat: -14,1%, incidenza scende al 10,5% del PIL

Venerdì 14 Ottobre 2022, 13:45







(Teleborsa) - Nel 2020 il valore dell'economia non osservata si riduce a 174,6 miliardi di euro. L'economia sommersa si attesta a poco più di 157 miliardi di euro mentre le attività illegali superano di poco i 17 miliardi. Rispetto al 2019, il valore dell'economia non osservata si è ridotto complessivamente di quasi 30 miliardi. È quanto è emerso da un report pubblicato da Istat.



Sono 2 milioni 926 mila le unità di lavoro irregolari nel 2020, in calo di circa 660 mila rispetto all'anno precedente. È pari a 142 miliardi Il valore della sotto-dichiarazione e del lavoro irregolare nel 2020, -25 miliardi rispetto al 2019. L'incidenza delle due componenti sul Pil scende all'8,6% dal 9,3% dell'anno precedente.



Cala del 25% il valore aggiunto connesso all'impiego di lavoro indipendente irregolare rispetto al 2019, mentre il peso della sotto-dichiarazione si riduce di 10 punti percentuali nelle micro-imprese. È pari al -18,4% il calo delle unità di lavoro irregolari rispetto al 2019. Infine, l'Istat segnala che la componente del lavoro non regolare dipendente scende del 16,6% (-429,7 mila unità), quella del lavoro indipendente del 22,9% (-229,8 mila unità).