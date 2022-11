La Commissione UE approva il 5G in aereo

(Teleborsa) -. La Commissione europea, infatti, ha approvato l'uso del 5G in aereo, ritenendo che si possa considerare sicuro e che non darà alcun problema di sicurezza."I passeggeri a bordo dei voli nell'UE potranno utilizzare i propri telefoni cellulari al massimo della loro capacità e funzionalità, proprio come con una rete mobile 5G terrestre - riporta una nota della Commissione UE - Il servizio viene e, per connettere gli utenti e instradare chiamate, sms e dati, tipicamente tramite una rete satellitare, tra l'aeromobile e la rete mobile terrestre"., ovvero un calendario definitivo per l'accessibilità alla rete 5G a bordo degli aerei che viaggiano per l'Europa, ma c'è n'è una di riferimento (30 giugno 2023) per i veicoli stradali."Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee. Ile ad alta capacità", ha commentato Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno.