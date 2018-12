La Cina si impegna a rimuove i dazi sulle auto

(Teleborsa) - Emergono nuovi dettagli sull'accordo stipulato da Trump e Xi Jinping a margine del G20 di Buenos Aires, che ha sancito una tregua di novanta giorni tra i due Paesi per favorire le negoziazioni.



Il Presidente USA ha infatti annunciato via Twitter che la Cina "ha concordato di ridurre e rimuovere le tariffe sulle auto che arrivano dagli USA".



La tariffa, che attualmente ammonta al 40%, in settimana era stata definita "oltraggiosa" dallo US Trade Representative Robert Lighthizer. Resta da capire a quanto ammonterà il taglio e i tempi di realizzazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA