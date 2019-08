La Cina provoca gli USA: svaluta lo yuan e blocca import prodotti agricoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lasi evolve in unasenza colpo ferire. Lala moneta cinese è cadutaper la- rispondendo alle ultime provocazioni di Donald Trump, che la settimana scorsa aveva annunciato nuovi dazi su 300 miliardi di prodotti cinesi a partire da settembre.e non è nuova la strategia di agire sul fronte valutario, svalutando lo yuan, cui si aggiunge anche un'altra misura volta ad esercitare pressioni sugli USA, ovvero ilimposto alle compagnie statali cinesi.L'escalation di tensioni fra USA e Cina ha messo in ginocchio i, che ora scontano loche si possa immaginare: unaa colpi di tagli dei tassi, svalutazioni competitive e dazi. Lo stessoper essersi mossa in ritardo e male rispetto ad un taglio dei tassi d'interesse ed ha. Uno scenario che rischia diben più di quanto è accaduto sinora a causa delle politiche protezionistiche.E così sui mercati mondiali èin un agosto che si preannuncia molto caldo sul fronte della finanza globale:a scapito degli asset percepiti come più rischiosi.