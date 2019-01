La casa dei sogni? Un appartamento grande per tutta la famiglia

(Teleborsa) - Una casa grande per ospitare comodamente tutta la famiglia. E' la tendenza del mercato residenziale emersa da un'analisi realizzata da Tecnocasa sulla banca dati delle compravendite immobiliari concluse nel primo semestre 2018 presso la rete delle sue agenzie.



Chi compra un immobile è soprattutto una coppia o una coppia con figli (nel 72% dei casi) e lo fa prevalentemente per acquistare l'abitazione principale (almeno il 75% degli acquirenti). Meno frequente l'acquisto di casa ad uso investimento (18,9%) e l'acquisto di una casa vacanza (6,1%).



Il trilocale è stata la tipologia più acquistata dalle famiglie con il 35,2% delle preferenze, a seguire ville, villette e case che nel complesso raggiungono il 20,8% delle transazioni, percentuale molto simile anche per i quattro locali che si attestano al 19,9%. Non va proprio il monolocale (2,2%) più adatto ai single.





