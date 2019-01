La borsa di Tokyo chiude in rialzo

(Teleborsa) - Positiva la borsa giapponese, dopo il finale brillante di Wall Street sulla decisione della Fed di mostrarsi "paziente" sui prossimi rialzi del costo del denaro. Inoltre, torna l'ottimismo su possibile accordo commerciale tra USA e Cina.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo mostra una salita dell'1,06% a 20.773 punti mentre il più ampio Topix porta a casa un +1,08%.



In rosso le borse cinesi sul rallentamento della crescita economica. Shanghai lima lo 0,04% mentre Shenzhen arretra dello 0,98%. Su Hong Kong (+0,90%) mentre Seoul (-0,06%) e Taiwan (+0,01%) consolidano le basi precedenti.



Si muovono al rialzo le altre piazze asiatiche, con Singapore in aumento dello +0,42%, Bangkok +0,83%, Kuala Lumpur in rialzo dello 0,38% e Jakarta che segna un +0,97%.



Mumbai avanza dell'1,05% mentre Sidney cede lo 0,23%.