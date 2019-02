La borsa di Tokyo chiude in frazionale rialzo

(Teleborsa) - Timidamente positiva la borsa giapponese, dopo il finale piatto di Wall Street sull'incertezza per le trattative commerciali tra USA e Cina.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo mostra una salita dello 0,60% a 21.431 punti mentre il più ampio Topix porta a casa un +0,43%.



Poco sopra la parità le borse cinesi con Shanghai che avanza dello 0,07% e Shenzhen dello 0,27%. Su Hong Kong (+0,92%), Seoul (+1,09%) e Taiwan (+1,18%).



Prevalentemente positive le altre piazze asiatiche, con Singapore in aumento dello +0,45%, Bangkok +0,22%, Kuala Lumpur in rialzo dello 0,94% e Jakarta che segna un -0,08%.



Mumbai avanza dello 0,45% mentre Sidney cede lo 0,14%. © RIPRODUZIONE RISERVATA