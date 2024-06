Venerdì 14 Giugno 2024, 06:25

La Bce incalza Unicredit a lasciare la Russia. Dopo la moral suasion che sta esercitando da settimane, nei giorni scorsi Francoforte avrebbe recapitato alla banca di Piazza Gae Aulenti una lettera molto più incisiva nella quale ha sollecitato, senza ulteriore indugio l’istituto a dettagliare un piano di smobilizzo accelerato delle attività. In Unicredit che non commenta la notizia dell’arrivo della missiva, essa comunque non ha colto di sorpresa perchè è noto da tempo che tutte le Autorità ritengono che le banche italiane e non debbano lasciare la Russia. «Qui c’è una decisione del governo, dalla Russia bisogna uscire», ha detto giorni fa da Stresa, durante il G7 dell’economia, con il suo linguaggio chiaro ed essenziale Fabio Panetta, Governatore di Bankitalia.

Unicredit nella trappola russa: sequestrati beni e conti per 463 milioni. La decisione della Corte di San Pietroburgo

Dopo le sanzioni scattate due anni fa su Putin, per Panetta non ci sono alternative nemmeno difronte al decreto presidenziale del 2022 emesso dal leader russo contenente una lista di sei istituzioni estere definite «di valore sistemico». E questa sottolineatura significa che la volontà di Mosca prevale su quella degli azionisti delle banche della lista, nel caso in cui essi prendessero decisioni difformi dagli interessi della banca centrale sovietica cui è attribuito il potere di esproprio a fronte di un prezzo simbolico.

Ma Unicredit corre pochi rischi perchè Andrea Orcel da tempo ha avviato un disimpegno delle attività e nella risposta che i legali stanno mettendo a punto, spiegheranno il piano di uscita. Da marzo 2022 l’istituto ha fatto una riduzione del -91% dell’esposizione cross border, equivalente a -5,6 miliardi, eseguita a costi minimi grazie alle azioni proattive del management. L’impatto sul Cet1 pro-forma sarebbe di -40bps derivante dalla valutazione delle perdite estreme chiudendo tutte le attività. «L'esposizione cross-border di UniCredit in Russia sarà praticamente azzerata nei prossimi 15-18 mesi e la banca locale sarà significativamente molto più piccola», ha Orcel di recente.

LE AZIONI

L’esposizione è stata oggetto di accantonamenti conservativi oggi pari a 800 milioni. Gae Aulenti ha aumentato la forza lavoro dedicata alla conformità per gestire il rischio operativo in modo da riprogettare le operazioni per preservare la continuità aziendale. Ciò nonostante Unicredit mantiene il supporto ai clienti internazionali ricercando opportunità per ridurre il rischio a un valore equo. La politica di smobilizzo comprende un de-risking. I derivati sono esclusivamente infragruppo.

UniCredit opera in Russia tramite AO UniCredit Bank, conta circa 3.100 dipendenti e ha 50 filiali. Di recente ha subito un sequestro conservativo di 463 milioni dal tribunale di San Pietroburgo.