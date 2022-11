La BCE contro il Bitcoin: avviato all'irrilevanza, non deve essere legittimato

(Teleborsa) - Il valore delha raggiunto il picco di 69.000 dollari nel novembre 2021 prima di scendere a 17.000 dollari a metà giugno 2022. Da allora, il valore ha oscillato intorno ai 20.000 dollari. "Per i sostenitori del bitcoin, l'apparente stabilizzazione segnala una pausa sulla strada verso nuove vette. Più probabilmente, tuttavia, si tratta di- e questo era già prevedibile prima che FTX fallisse e mandasse il prezzo del bitcoin ben al di sotto di 16.000 dollari". Lo si legge in un, dove è stato usato un linguaggio insolitamente aspro per l'istituzione di Francoforte.Le transazioni Bitcoin reali sono ingombranti, lente e costose, mentre la più popolare delle cryptovalute non è, sostiene l'articolo scritto da Ulrich Bindseil, direttore generale della divisione Market Infrastructure and Payments della BCE, e Juergen Schaaf, advisor presso la stessa divisione della BCE.I due sostengono anche che il Bitcoin non è adatto come investimento. "Non genera flussi di cassa (come gli immobili) o dividendi (come le azioni), non può essere utilizzato in modo produttivo (come le materie prime) o fornire benefici sociali (come l'oro). La".Inoltre, "i grandi investitori di Bitcoin hanno gli. Alla fine del 2020, aziende isolate hanno iniziato a promuovere Bitcoin a spese aziendali. Anche alcune società di capitale di rischio (VC) stanno ancora investendo molto".Un altro aspetto da non sottovalutare è che "". Bindseil e Schaaf hanno precisato che l'attuale regolamentazione delle criptovalute è in parte modellata da idee sbagliate: "Persiste ostinatamente la convinzione che si debba dare spazio all'innovazione a tutti i costi".La conclusione è che, poiché Bitcoin non sembra essere adatto né come sistema di pagamento né come forma di investimento, "non dovrebbe essere trattato come nessuno dei due in termini normativi e quindi". Allo stesso modo, il settore finanziario dovrebbe diffidare dei danni a lungo termine derivanti dalla promozione degli investimenti in Bitcoin, nonostante i profitti a breve termine che potrebbero realizzare. "L'impatto negativo sulle relazioni con i clienti e iluna volta che gli investitori in Bitcoin avranno subito ulteriori perdite", viene sottolineato.