La Bank of Japan conferma la politica ultra-espansiva

(Teleborsa) - La Bank of Japan non segue le altre banche centrali, che stanno correndo ad alzare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione galoppante, e conferma la sua politica monetaria ultra-espansiva. Come da attese la BOJ ha mantenuto il suo obiettivo di tasso a breve termine a -0,1% e quello per il rendimento delle obbligazioni a 10 anni intorno allo 0% durante la riunione di politica monetaria che si è conclusa giovedì (con un voto di 8-1 da parte dei funzionari). La decisione è arrivata poche ore prima di quella della Banca centrale europea (BCE), che procederà con un aumento dei tassi di 25 o 50 punti base.

Per il momento, monitorando da vicino l'impatto del Covid-19, la Banca centrale "sosterrà il finanziamento, principalmente delle imprese, e manterrà la stabilità sui mercati finanziari e non esiterà ad adottare ulteriori misure di allentamento, se necessario". L'istituzione guidata da Haruhiko Kuroda prevede inoltre che i tassi di interesse ufficiali a breve e a lungo termine rimarranno al livello attuale o inferiore.

Nell'outlook che accompagna la decisione di politica monetaria, la Bank of Japan afferma che è probabile che il tasso di variazione su base annua dell'indice dei prezzi al consumo aumenti verso la fine di quest'anno a causa dell'aumento dei prezzi di articoli come energia, cibo e beni durevoli. Successivamente, il tasso di aumento dovrebbe decelerare perché il contributo positivo dell'aumento dei prezzi dell'energia all'inflazione è destinato a diminuire.

In conclusione, la Bank of Japan proseguirà con il Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE) con Yield Curve Control, con l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi del 2%, "fintanto che sarà necessario per mantenere tale obiettivo in modo stabile". Continuerà quindi ad espandere la base monetaria fino a quando il tasso di aumento su base annua dell'indice dei prezzi al consumo osservato (tutti gli articoli senza cibo fresco) "supererà il 2% e rimarrà stabile al di sopra dell'obiettivo".