(Teleborsa) -, seguendo il modello della Fed e della BCE, che si riuniranno di nuovo questa settimana, ed annunciando unaLa banca centrale, in una, ha infatti confermato una politica ultraespansiva, a causa deldovuto alla pandemia di coronavirus. Ilè ora atteso innel 2020.Il Consiglio direttivo della Bank of Japan ha, innanzi tutto, confermato, ma hal precedenteche era di 80mila miliardi di yen, annunciando che acquisterà asset inE come la Fed ha annunciato anche unadei collaterali acquistabili, annunciando anche(corporate bond) ed allentando le regole per agevolare l'acquisto di questo genere di obbligazioni.