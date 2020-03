La Bank of England taglia tassi a sorpresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, rispondendo con immediatezza all'che sta dilagando anche in Europa., con unbase rispetto al livello precedente. Nessuna modifica invece al piano di Quantitative Easing.La decisione non era attesa, anche se, inclusa la BCE che annuncerà domani le sue decisioni al riguardo. La Fed è già intervenuta una volta e ci si attende che lo faccia ancora, al massimo entro la riunione di metà marzo.Il Board di politica monetaria della BoE ha anche votato, ma non ha dato alcuna indicazione sull'ammontare degli aiuti alle PMI."La riduzione del tasso di riferimento contribuirà a sostenere la fiducia delle imprese e dei consumatori in un momento difficile, a rafforzare la posizione di cassa delle imprese e delle famiglie, riducendone i costi e migliorando le disponibilità finanziarie", ha spiegato la banca centrale britannica nello statement.Sulla decisione,, scendendo adall'1,294 segnalato prima dell'annuncio.