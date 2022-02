La banca spagnola Ibercaja rinvia l'IPO per volatilità dei mercati

(Teleborsa) - La banca spagnola Ibercaja ha deciso di rinviare la sua quotazione sulla borsa di Madrid per l'eccessiva volatilità dei mercati. "Vista l'elevata volatilità che si sta verificando nei giorni scorsi sui mercati internazionali dei capitali, derivata dalla situazione di elevata tensione geopolitica globale", il CdA dell'istituto di Zaragoza ha convenuto "di attendere che i mercati tornino una situazione più normale prima di proseguire con l'offerta pubblica iniziale".

L'IPO di Ibercaja, che ha asset totali per 58 miliardi di euro, ha come oggetto le azioni esistenti detenute dalla Fondazione Ibercaja, che deve ridurre la propria quota secondo i termini del bailout del 2012. "Siamo convinti che l'IPO sia la migliore opzione disponibile per aumentare la nostra competitività e, allo stesso tempo, per ottemperare alla legge sulle fondazioni bancarie, che richiede al nostro principale azionista di ridurre la propria partecipazione al di sotto del 50%, dall'88% che attualmente detiene", ha dichiarato il presidente José Luis Aguirre Loaso.