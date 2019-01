L'Università Milano Bicocca modello di sostenibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con la pubblicazione del primo report di sostenibilità dell'Ateneo, dopo esser stata recentemente inserita fra le prime 100 Università al mondo per sostenibilità ambientale e prima in Lombardia all'interno della UI GreenMetric World University Ranking, la classifica internazionale degli Atenei sostenibili.di tre anni, raccoltaSono questi solo alcuni dei risultati raggiunti dall'Università, che si è attivata in quest'ambito con: ha ridotto del 38 per cento i consumi energetici da illuminazione installandonegli spazi comuni, ha rinnovato ilcon un risparmio di almeno il 40 per cento sui relativi consumi e ha realizzato all'interno dei suoi edifici 500 isole ecologiche per la, che grazie a questa iniziativa è salita dal 27 al 70 per cento.Sotto l', l'Ateneo ha distribuitometalliche al personale e agli studenti e ha creato seisostenibili provvisti di lavello e forno a microonde. Per il 2019 è prevista l'estensione aon una stima di 400 mila litri erogati all'anno: un'operazione che porterebbe ad evitare l'uso di 800 mila bottigliette di plastica.In materia di, l'Ateneo ha firmatoperdi treni (Trenitalia e Trenord) e bus (Atm) ed anche con i principali operatori della. Infine, è in corso di attuazione la convenzione con Alitalia per il trasporto aereo.