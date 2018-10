© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Ufficio Parlamentare di Bilancio non ha validato la previsione sul PIL del 2019 contenuta nella Nota di aggiornamento del DEF giudicandola "eccessivamente ottimistica".L'UPB segnala poi come ci siano "cui sono soggette le previsioni per il 2019" per alcuni fattori. In particolare, ha spiegato il presidente dell'Ufficio Giuseppe Pisauro, per "le deboli tendenze congiunturali di breve termine, che rendono poco realistiche forti trend al rialzo rispetto allo scenario tendenziale del prossimo anno" e per "la possibilità che nelle attese degli operatori di mercato lo stimolo di domanda ingenerato dall'espansione dell'indebitamento venga limitato dal contestuale aumento delle turbolenze finanziarie".Dall'aumento dello spread registrato negli ultimi mesi deriva una maggiore spesa per interessi di 17 miliardi di euro tra il 2018 e il 2021, avverte Pisauro spiegando che il nuovo deficit programmatico della NADEF 2018, "incorpora una maggiore spesa per interessi rispetto alle previsioni tendenziali dovuto all'aumento dello spread con gli altri paesi della Ue registrato nei mesi recenti che, tra il 2018 e il 2021, raggiunge complessivamente i 17 miliardi (0,9 punti percentuali di PIL)".L'del 16% nel 2019 - sottolinea poi Pisauro è "certamente condivisibile ma" visto che sono in calo costante dal 2010.La Nota di aggiornamento del DEF ha incassato anche le valutazioni negative di Bankitalia e Corte dei conti. Il, replicherà stamane davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato per replicare ai rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio.Quasi immediata la, deciso ad andare avanti con determinazione sulla manovra. Al termine del vertice a Palazzo Chigi ilha detto "stiamo limando, aggiungendo, migliorando legge Fornero, pace fiscale, riduzione delle tasse. Noi andiamo avanti chi si ferma è perduto". Al leader della Lega ha fatto eco il: "Si va avanti: è una manovra che abbiamo deciso di portare avanti e tornare indietro significherebbe tradire gli italiani".