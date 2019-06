© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Come ampiamente atteso, laha concluso cherispetto alle regole del Trattato e quindiLa decisione è stata assunta nell'ambito dell'approvazione del Pacchetto di primavera 2019 del semestre europeo, che ha messo in review i conti pubblici diBruxelles ha concluso che in Italia c'è un, ma ha valutato che l'ampio gap rispetto al percorso previsto (si prevede un deficit oltre il 3% nel 2020) non è giustificato solo dai bassi tassi di crescita, mentre lerispetto alle precedenti riforme ed un "fattore aggravante" per la crescita del disavanzo.Secondo la Commissione,, rappresentati dai costi legati al crollo del Ponte Morandi e dal piano per limitare i rischi idrogeologici (0,18% dle PIL), i conti mostrerebbero unarispetto alle regole europee.L'UE prevede unaal 2020, a causa di un minore avanzo primario e disovvertono gli effetti positivi delle precedenti riforme pensionistiche e minano la sostenibilità della spesa. Per Bruxelles sarebbe invece