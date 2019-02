L'oro va a ruba. Torna appeal come asset d'investimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le performance dellsono state deled un inizio così positivo per il metallo giallo non si vedeva dal 2016. Nel primo semestre di quell'anno registrò addirittura un aumento del 30%.Siamo difronte ad una valorizzazione dell'oro in quanto bene rifugio o è giunta unaSecondo, ad essere più plausibile sarebbe la. Argomentando questa posizione si fa riferimento a molteplici fattori. Il primo riguarda la constatazione che i guadagni ottenuti non sono stati ingenti solo per gli investitori in Euro e in Dollaro,. Dato da non sottovalutare perché, generalmente, quando si concretizzano rischi sistemici e parte la cosa ai beni rifugio, si evidenziano rendimenti positivi dell'oro contro tutti i cross valutari e il cross con minori rendimenti dell'oro in questi casi è proprio contro il Franco Svizzero. Ad oggi si è verificato il contrario, con il rendimento del CHF maggiore degli altri. Questo indurrebbe a pensare all'aspetto speculativo del metallo prezioso visto che, in caso contrario, se fosse utilizzato come bene rifugio il Franco Svizzero, altro bene rifugio, non avrebbe portato a casa performance peggiori delle altre due valute.Altro elemento che confermerebbe il rsarebbe avallato dagli ultimi dati dell'istituzione internazionale più importante nel settore dell'oro fisico. Ggli, infatti, hanno infrantodalla loro introduzione con 1.100 Tonnellate di Oro gestiti a dicembre 2018.Secondo l'Associazione, inoltre, sarebbero: la sua funzione di asset monetario e, con una forte propensione per quelle dell'Est, sembra stia ritornando a dettare i driver di crescita dei prezzi. Gli istituti centrali hannosolo nel 2018, determinando un balzo degli acquisti netti fatti dalle Banche Centrali ai massimi dal 1971, periodo in cui Nixon per rifinanziare le spese in deficit determinò la fine della convertibilità del dollaro USA in oro.